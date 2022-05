Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Schockanruf Schmuck erbeutet

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Trickbetrüger haben am Donnerstag (26.05.2022) in Obertürkheim bei einem Seniorenpaar Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Eine angebliche Polizeibeamtin rief gegen 14.00 Uhr an und teilte mit, dass die Tochter des Ehepaars einen schweren Unfall verursacht habe und zur Abwendung der Haft nun eine Kaution hinterlegen müsse. Durch geschickte Gesprächsführung brachten sie das Ehepaar dazu, ihren Schmuck gegen 14.15 Uhr in einer lila Stofftasche an einen unbekannten Abholer zu übergeben. Dabei soll es sich um einen etwa 200 Zentimeter großen gepflegten Mann handeln, der kurze weiß-schwarze Haare hatte und helle Kleidung trug. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell