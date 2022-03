Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn kollidiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Eine 85 Jahre alte VW-Fahrerin ist am Mittwochvormittag (23.03.2022) am Kreisverkehr Seeblickweg/Steinhaldenstraße mit einer Stadtbahn der Linie U2 zusammengestoßen. Die 85-Jährige war mit ihrem VW Golf gegen 11.05 Uhr in der Kormoranstraße unterwegs und wollte am Kreisverkehr in die Steinhaldenstraße einfahren. Hierbei missachtete sie offenbar das Rotlicht und prallte mit der entgegenkommenden Stadtbahn, die in Richtung Neugereut unterwegs war, zusammen. Das Auto wurde durch den Zusammenprall in Richtung der dortigen Grünfläche geschleudert. Rettungskräfte kümmerten sich um die leichtverletzte 85-Jährige, der 37-jährige Bahnfahrer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Gesamtschaden von über 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell