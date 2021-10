Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Renitente Fahrraddiebin vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (08.10.2021) eine 48 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, im Mittleren Schlossgarten ein Fahrrad mit Gewalt entwendet zu haben. Die Frau hatte gegen 17.10 Uhr im Bereich der Schachbretter ein unverschlossen abgestelltes Fahrrad an sich genommen und wollte sich damit entfernen. Als der 78-jährige Besitzer des Fahrrads dies bemerkte, versuchte er zusammen mit einem ebenfalls 78-jährigen Zeugen das Fahrrad festzuhalten. Die 48-Jährige konnte jedoch das Fahrrad an sich reißen und flüchtete. Zur Fahndung eingesetzte Kräfte trafen sie mit dem Fahrrad im Unteren Schlossgarten an. Die offensichtlich psychisch auffällige Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingeliefert.

