POL-S: Polizei und Staatsanwaltschaft Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebinnen festgenommen

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (10.12.2020) in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße zwei Frauen im Alter von 51 und 24 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, Bekleidung gestohlen zu haben. Die Frauen hielten sich gegen 17.50 Uhr in dem Geschäft auf, wo sie offenbar gemeinschaftlich mehrere Kleidungsstücke im Wert von rund 220 Euro stahlen. Die 51-Jährige soll hierzu die Etiketten von der Ware entfernt und sie zum Teil ihrer 24-jährigen Komplizin übergeben haben, die sie unter ihrer getragenen Kleidung versteckte. Weitere Ware verstaute die 51-jährige Tatverdächtige offenbar in ihrer eigenen Handtasche. Beim Verlassen des Geschäfts hielt ein Angestellter die beiden Frauen auf und alarmierte die Polizei. Die Beamten fanden bei einer Durchsuchung neben den zuvor erbeuteten Kleidungsstücken noch weitere, mutmaßlich neuwertige Ware, deren Herkunft noch ermittelt werden muss. Die Beamten setzten die 24-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die 51-jährige serbische Staatsangehörige wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Wege des beschleunigten Verfahrens zu einer Freiheitsstrafe von 5 Monaten verurteilt. Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

