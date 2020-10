Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geldwechseltrick - Seniorin bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagvormittag (19.10.2020) mit der Masche des Geldwechseltricks eine 76 Jahre alte Passantin bestohlen. Der Unbekannte sprach die Seniorin gegen 09.45 Uhr im Bereich des Marktplatzes an und bat sie darum, Geld zu wechseln. Während die Frau ihre Geldbörse in der Hand hielt und nach passenden Münzen suchte, griff der Mann selbst in das Portemonnaie und nahm dabei unbemerkt rund 180 Euro heraus. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl erst einige Zeit später und rief die Polizei. Laut der Frau soll es sich bei dem Täter um einen etwa 50 Jahre alten Mann mit grau melierten Haaren handeln, der gebrochen deutsch sprach. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

