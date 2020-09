Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist im Auto - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstagmittag (19.09.2020) an seinem Glied manipuliert, als er in seinem Auto saß. Eine 32 Jahre alte Passantin ging gegen 14.30 Uhr die Mannheimer Straße entlang, als ein grauer Ford an ihr vorbeifuhr und anschließend stehen blieb. Sie schaute daraufhin in das Fahrzeug und sah einen Mann, der seine Hose bis zu den Knien heruntergezogen hatte und an seinem Glied manipulierte. Dabei schaute er sie an. Die Frau lief weiter, woraufhin der Mann seine Fahrt in Richtung Löwentorstraße fortsetzte. Der entblößte Autofahrer soll 20 bis 30 Jahre alt sein, dunkle Haare und einen schlanken Körperbau haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

