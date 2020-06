Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendlicher nach Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Unfall am Montagnachmittag (29.06.2020) hat sich der Sozius eines Motorradfahrers schwer verletzt. Ein 16-jähriger Motorradfahrer und sein ebenfalls 16-jähriger Mitfahrer fuhren gegen 15.40 Uhr die Heilbronner Straße in Richtung Wolframstraße entlang. Als der Motorradfahrer im Bereich der Einmündung Heilbronner Straße/ Am Hauptbahnhof den Fahrstreifen wechseln wollte, kollidierte der 16-Jährige mit einem neben ihm fahrenden Golf. Bei dem Sturz verletzte sich der 16-jährige Sozius. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Jugendlichen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der 16-jährige Motoradfahrer sowie die 32 Jahre alte Autofahrerin blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren Tausend Euro.

