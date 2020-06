Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagabend (28.05.2020) an der Schmidener Straße ein 32-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden. Der 32 Jahre alte Fahrer einer Suzuki war gegen 18.05 Uhr auf der Schmidener Straße in Richtung Fellbach unterwegs, als das vor ihm fahrende Fahrzeug auf Höhe der Daimlerstraße stark bremste. Der Motorradfahrer leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein, stürzte und verletze sich leicht. Zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen kam es offenbar nicht. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Motorradfahrer zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Ford Transit mit Ludwigsburger Kennzeichen handeln. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

