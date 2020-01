Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (09.01.2020) einen 43 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Kaufhaus an der Marktstraße eine Sonnenbrille gestohlen zu haben. Zeugen beobachteten den Tatverdächtigen gegen 16.30 Uhr, wie er zunächst eine Jacke aus der Auslage nahm und dann eine Sonnenbrille im Wert von rund 280 Euro. Die Brille versteckte er unter der Jacke. Anschließend ging er in eine Umkleidekabine, wo er offenbar die Warensicherung der Sonnenbrille entfernte und diese in seine Jackentasche steckte. Anschließend verließ er die Kabine und hängte die Jacke zurück. Beim Verlassen des Geschäfts sprachen Ladendetektive den 43-Jährigen an und baten ihn ins Büro. Der italienische Staatsangehörige, der bereits wegen Diebstahls inhaftiert war und unter Bewährung steht, wird am Freitag (10.01.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

