Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann geschlagen und verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein 63 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend (15.08.2019) vor einem Geschäft am Albplatz von mehreren Jugendlichen geschlagen und schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es gegen 20.00 Uhr zwischen dem 63-Jährigen und der fünf- bis sechsköpfigen Gruppe junger Männer zu Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf schlug mindestens einer auf das Opfer ein und verletzte den Mann dabei schwer. Anschließend flüchteten die Jugendlichen und entkamen trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell