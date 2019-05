Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (28.05.2019) einen 46 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Kaufhaus an der Eberhardstraße Parfüm gestohlen zu haben. Ein Ladendetektiv beobachtete den Mann gegen 12.35 Uhr, wie dieser in einem scheinbar unbeobachteten Moment eine Parfümfalsche einsteckte. Als der Detektiv den Tatverdächtigen ansprach und ihn ins Büro bat, nutzte der 46-Jährige einen kurzen Moment zur Flucht. Bereits nach wenigen Metern holte der Zeuge den Mann wieder ein und übergab ihm den alarmierten Polizeibeamten. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten, neben dem zuvor offensichtlich entwendeten Parfüm, einen Elektrorasierer, einen Akkuschrauber und Bekleidungsstücke, bei denen es sich mutmaßlich ebenfalls um Diebesgut handelt. Die Ermittlungen zur Herkunft der Sachen dauern an. Der polizeibekannte, italienische Tatverdächtige wurde im Laufe des Mittwochs (29.05.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

