Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 295 haben am Mittwoch (29.05.2019) zwei 39 und 49 Jahre Autofahrer schwere Verletzungen erlitten. Rettungskräfte waren vor Ort, befreiten den 49-Jährigen aus seinem Auto und brachten die beiden in Krankenhäuser. Der 49-Jährige befuhr gegen 05.45 Uhr mit seinem Alfa Romeo Spider die Bundesstraße 295 durch den Feuerbacher Tunnel in stadtauswärtiger Richtung. Zirka 50 Meter nach dem Tunnelausgang kam ihm der 39-Jährige mit einem Toyata Avensis entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten beiden Fahrzeuge frontal miteinander. Bis zur Räumung der Unfallstelle, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, kam es im morgendlichen Berufsverkehr für zirka zwei Stunden zu erheblichen Beeinträchtigungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell