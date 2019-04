Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist am Dienstagmorgen (16.04.2019) auf dem Gebhard-Müller-Platz mit dem Mercedes eines 59-Jährigen kollidiert und anschließend geflüchtet. Der Unbekannte überquerte gegen 07.55 Uhr den Gebhard-Müller-Platz von der Staatsgalerie kommend Richtung Neckartor. Auf der Seite Willy-Brandt-Straße kollidierte er mit der Mercedes E-Klasse des 59-Jährigen, der dort verkehrsbedingt auf der Wendeschleife hielt. Anschließend flüchtete der Unbekannte Richtung Neckartor. Am Mercedes entsteht nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Das Fahrzeug des Unbekannten war dunkel, vermutlich handelte es sich um einen Mercedes M-Klasse. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

