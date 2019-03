Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Randalierender Fahrgast in der Stadtbahn vorläufig festgenommen - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag (23.03.2019) in der Willy-Brandt-Straße einen 43 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der dort offenbar randaliert hat. Der 43-Jährige soll gegen 13.40 Uhr einen Mann in der Stadtbahn der Linie U9 in Fahrtrichtung Heslach/Vogelrain grundlos bepöbelt haben. Eine 26-jährige Frau und im weiteren Verlauf zudem ein bislang unbekannter Mann versuchten zu intervenieren. Der 43-Jährige soll als Reaktion versucht haben, den Unbekannten ins Gesicht zu schlagen. Hierauf griffen weitere Fahrgäste ein und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten brachten den Mann, der wüste Beleidigungen gegen alle Beteiligten ausstieß, in den polizeilichen Gewahrsam. Der 43 Jahre alte polizeibekannte Mann mit deutscher und russischer Staatsangehörigkeit, wurde am Sonntag (24.03.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Zeugen, insbesondere der bislang unbekannte Geschädigte, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu melden.

