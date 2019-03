Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Enkeltrickbetrüger unterwegs

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (20.03.2019) versucht, mit dem sogenannten Enkeltrick ein Ehepaar im Alter von 74 und 78 Jahren um ihre Ersparnisse zu betrügen. Gegen 14.00 Uhr gab sich eine Anruferin am Telefon gegenüber der 74 Jahre alten Frau als Freundin des Ehepaares aus und bat, aufgrund einer finanziellen Notlage, um Bargeld in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Im weiteren Verlauf des Gesprächs erkundigte sich die Unbekannte nach Wertsachen im Haus sowie auf der Bank. Die Seniorin begab sich zunächst zur ihrer Hausbank und hob entsprechende Sachwerte ab. In einem erneuten Telefonat kamen der 74-Jährigen Zweifel auf. Als ein vermeintlicher Anwalt das Gespräch übernahm, um die mutmaßliche finanzielle Notlage zu bestätigen, legte die Seniorin auf und verständigte die Polizei. Zu einer Übergabe von Bargeld und Wertgegenständen kam es nicht.

Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei ausdrücklich vor Trickbetrügern, insbesondere am Telefon, und empfiehlt:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie einen Anrufer nicht eindeutig erkennen.

- Nennen Sie von sich aus keine Namen und Adressen Ihrer Angehörigen oder Bekannten.

- Fragen Sie den Anrufer nach seinem vollständigen Namen sowie seiner Adresse und notieren Sie sich seine Rückrufnummer.

- Lehnen Sie am Telefon hohe Geldforderungen ab.

- Rufen Sie diesen Verwandten oder Bekannten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer zurück.

- Meist wird von den Telefonbetrügern ein Mittäter zum Geldabholen vorgeschoben.

- Verständigen Sie sofort die Polizei, wenn Sie sich unsicher fühlen - Notrufnummer 110.

- Bewahren Sie keine größeren Geldbeträge zu Hause auf.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell