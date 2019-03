Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Beim Ladendiebstahl ertappt - 29 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (19.03.2019) einen 29 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Supermarkt an der Aldinger Straße Spirituosen gestohlen zu haben. Ein 48 Jahre alter Detektiv beobachtete den 29-Jährigen, wie er gegen 14.40 Uhr eine drei Liter Flasche Whisky in seinen Rucksack steckte und damit offenbar die Kasse passieren wollte, ohne die Waren zu bezahlen. Der Detektiv sprach den Tatverdächtigen an und übergab ihn den alarmierten Polizeibeamten. Der deutsch-russische Tatverdächtige steht im Verdacht, in den vergangenen Wochen mehrfach Waren in dem Kaufhaus entwendet zu haben. Er wird im Laufe des Mittwochs (20.03.2019) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

