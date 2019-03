Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Waiblingen/Stuttgart (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochmorgen (20.03.2019) in der S-Bahnlinie S2 und am Hauptbahnhof eine 17-jährige Jugendliche sexuell belästigt. Die 17-Jährige fuhr gegen 06.40 Uhr mit der S-Bahn von Waiblingen nach Stuttgart. Auf der Fahrt stand der Täter offenbar neben der Jugendlichen und rieb sich an ihr. Nachdem die 17-Jährige am Hauptbahnhof ausgestiegen war, folgte ihr der Unbekannte und fasste ihr auf der Rolltreppe an Brust und Gesäß. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Die Jugendliche ging daraufhin zur Schule und offenbarte sich dort. Der Tatverdächtige soll etwa 35 bis 45 Jahre alt und zirka 175 bis 185 Zentimeter groß sein. Er hatte schwarze Haare und einen dunklen Teint. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

