Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Audi mit Fahrrad kollidiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend (19.03.2019) in der Osterbronnstraße ereignet hat. Ein 20 Jahre alter Fahrer eines Audis fuhr gegen 19.40 Uhr die Osterbronnstraße in Richtung Stuttgart-Rohr entlang, als er nach rechts in die Schwarzbachstraße abbog und dabei offenbar einen zehnjährigen Radfahrer übersah, der in die gleiche Richtung fuhr. Bei der Kollision blieben nach jetzigem Stand die Beteiligten unverletzt. Im Laufe der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 20-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Zur abschließenden Klärung musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 20-Jährigen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

