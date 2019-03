Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf Gegenfahrbahn geraten

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (19.03.2019) haben sich eine 20 Jahre alte Frau und ein 54 Jahre alter Mann Verletzungen zugezogen. Gegen 09:35 Uhr geriet die 20-Jährige auf der Straße Roter Stich, in Fahrtrichtung Zuffenhausen, aus bislang unbekannten Gründen mit ihrem Volkswagen in den Gegenverkehr und stieß seitlich mit dem Mercedes eines 54-Jährigen zusammen. Die Wucht des Aufpralls führte dazu, dass dieser noch mit einem parkenden Smart und die 20-Jährige, der es offenbar nicht gelang das Auto unter Kontrolle zu bringen, frontal mit einem Audi kollidierte. Dessen Fahrer hatte hinter dem Mercedes angehalten. Während der Fahrer und Beifahrer des Audis unverletzt blieben, erlitten die 20-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin und der 54-jährige Mercedesfahrer Verletzungen. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um sie und brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

