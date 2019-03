Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Büroräume eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Freitag (15.03.2019) in Büros in der Stuttgarter Innenstadt eingebrochen. Unbekannte verschafften sich zwischen 20.00 Uhr und 08.00 Uhr an der Königstraße über eine frei zugängliche Tür Zugang zum Gebäude. Im vierten Stock hebelten sie gewaltsam die Eingangstür zu einem Büro auf. Dort brachen sie mehrere Schließfächer auf und entwendeten ein Laptop und ein Handy im Wert von mehreren Tausend Euro. Im gleichen Zeitraum brachen Unbekannte in ein Büro an der Bolzstraße ein. Über eine Fluchttür kamen sie in den Gebäudekomplex und hebelten dort die Balkontür eines Büros auf. Sie erbeuteten mehrere Notebooks und eine Geldkassette im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Innenstadt unter der Telefonnummer +4971189903100 in Verbindung zu setzen.

