Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizei geben bekannt: Räuberischer Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Samstag (09.03.2019) kam es gegen 15:15 Uhr zu einem räuberischen Ladendiebstahl in einem Geschäft im Stuttgarter Hauptbahnhof. Ein 23-jähriger Ladendetektiv hatte beobachtet, wie ein 26-jähriger Mann mehrere alkoholische Getränke entwendete. Als der Detektiv den Dieb daraufhin außerhalb des Geschäfts ansprach, wurde er von dem Mann mit den zuvor entwendeten Getränken übergossen. Dem 23-Jährigen gelang es dennoch, den sich wehrenden Dieb festzuhalten und ihn in sein Büro zu bringen, wo er einer Streife der Bundespolizei übergeben wurde. Der wohnsitzlose deutsche Beschuldigte wurde am Sonntag (10.03.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell