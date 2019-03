Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Festnahme nach räuberischer Erpressung

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Schon kurz nach der Tat haben Polizeibeamte einen 17-Jährigen festgenommen, der am Freitag (08.03.2019) gegen 19.35 Uhr beim Berger Steg einen 14-Jährigen und dessen 13 Jahre alten Begleiter beraubt hat. Die beiden Geschädigten trafen zufällig auf den ihnen flüchtig bekannten Täter, der mit mindestens zwei Begleitern unterwegs war. Dieser packte zunächst den körperlich unterlegenen 14-Jährigen am Arm und zog ihm die Uhr vom Handgelenk. Dann ergriff er den 13-Jährigen und erzwang unter der Androhung von Schlägen die Herausgabe einer Spielzeugpistole. Als sich der Täter mit der Beute entfernt hatte, verständigte der Geschädigte über Notruf die Polizei. Im Zuge der Fahndung konnte der 17-Jährige in der Nähe des Wasengeländes festgenommen werden. Die geraubte Uhr trug er bereits selbst am Handgelenk. Der polizeibekannte Jugendliche wird am 09.03.2019 mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

