Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrüche in Gärtnereien - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht auf Freitag (08.03.2019) in eine Gärtnerei und in einen Steinmetzbetrieb an der Schöttlestraße eingebrochen. Der Unbekannte drang offenbar gegen kurz vor 02.00 Uhr durch eine eingeschlagene Seitenscheibe in das Gebäude des Steinmetzbetriebs ein, wo er eine Geldkassette entwendete. Im Anschluss daran brach der Unbekannte in die benachbarte Gärtnerei ein, durchwühlte Schränke und Schubladen und flüchtete. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die Einbrüche auf und bestreiften die Gegend. Dabei stellten sie an einer Gärtnerei in der Korinnastraße ebenfalls Einbruchsspuren fest. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 in Verbindung zu setzen.

