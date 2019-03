Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Verkehrsunfall - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Nord (ots)

Der 20 Jahre alte Fahrer des Unfallwagens, der am Mittwochabend (06.03.2019) in der Rosensteinstraße mit einem Citroen zusammengestoßen war und bei dem zwei Personen getötet wurden, ist am Donnerstagnachmittag (07.03.2019) wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt worden. Dieser erließ den Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ist unter anderem zu klären, ob der deutsche Beschuldigte möglicherweise den Tod anderer Verkehrsteilnehmer billigend in Kauf genommen hatte und folglich mit bedingtem Tötungsvorsatz handelte.

