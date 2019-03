Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche klettern auf Baukran

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Fünf Jugendliche sind am Mittwochabend (06.03.2019) auf einem Baustellengelände an der Hohenfriedberger Straße auf einen Baukran geklettert. Ein Nachbar verständigte gegen 22.30 Uhr die Polizei, da er auf dem Kranausleger mehrere Gestalten mit Taschenlampen sah. Die Jugendlichen, drei 17-Jährige und zwei 16-Jährige, kletterten auf Aufforderung der Beamten sofort von dem in geschätzt 30 Metern Höhe befindlichen Ausleger herunter. Am Fuß des Krans fanden die Beamten eine Rucksack mit Spraydosen, der offenbar einem der 16-Jährigen gehörte. Graffitis waren in der Nähe nicht angebracht, die Ermittlungen dauern an. Alle fünf wurden nach eindrücklichen Ermahnungen über die Gefährlichkeit ihres Handelns an ihre Erziehungsberechtigten übergeben, sie müssen nun mit Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs rechnen.

