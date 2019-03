Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Büro eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwochabend (06.03.2019) in ein Büro an der Pflasteräckerstraße eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Die Täter hebelten offensichtlich gegen 23.00 Uhr die Zugangstüre zum Büro auf und durchsuchten Schränke und Schubladen. Dabei erbeuteten sie mehrere Tausend Euro Bargeld. Der Inhaber des Büros, der sich zum Zeitpunkt der Tat nicht in dem Gebäude befand, bemerkte eine Alarmauslösung und verständigte daraufhin die Polizei. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten gelang den Tätern die Flucht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, unter anderem mit einem Polizeihund, verliefen erfolglos. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter +4971189903500 entgegen.

