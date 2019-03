Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Parkende Fahrzeuge gestreift - Zeugen gesucht

Stuttgart-Rot (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag (09.03.2019) gegen 08.20 Uhr in der Tapachstraße ereignet hat. Ein 21-jähriger Fahrer eines grauen BMW der 5er Reihe befuhr die Tapachstraße Richtung Haldenrainstraße. Auf Höhe der Einmündung Abstatter Straße streifte er vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholbeeinflussung einen grauen 1er BMW sowie einen weißen 5er BMW. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, der Fahrer sowie sein Beifahrer blieben unverletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen, die sich an der Unfallstelle befunden hatten, gebeten sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 in Verbindung zu setzen.

