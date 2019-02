Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach besonders schwerer räuberischer Erpressung - 27 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart/Ostfildern (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmorgen (21.02.2019) einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am 31.12.2018 einen 18 Jahre alten Mann bedroht und dessen Uhr sowie sein Mobiltelefon erpresst zu haben. Der 18-Jährige kaufte im Dezember für mehrere Hundert Euro eine Uhr beim Tatverdächtigen, die, wie sich herausstellte, offenbar gefälscht war. Bei einem Treffen, bei dem der 18-Jährige den Kauf rückgängig machen wollte, bedrohte ihn der Tatverdächtige mit einem Messer und forderte die Uhr sowie das Mobiltelefon des 18-Jährigen. Nachdem dieser die Gegenstände ausgehändigt hatte, flüchtete der 27-Jährige. Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen. Polizeibeamte nahmen ihn in seiner Wohnung in Ostfildern aufgrund eines beantragten Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Stuttgart fest. Der 27 Jahre alte türkische Staatsangehörige wurde im Laufe des Donnerstags dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

