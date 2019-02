Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Betrunkener behindert Stadtbahn

StuttgartMitte (ots)

Ein offenbar alkoholisierter 25 Jahre alter Mann ist am frühen Freitagmorgen (22.02.2019) in der Hohenheimer Straße offenbar rund 250 Meter auf den Stadtbahngleisen vor einer Stadtbahn hergelaufen. Der 25-Jährige betrat gegen 04.15 Uhr an der Haltestelle Bopser die Stadtbahngleise vor einer soeben an der Haltestelle stehenden Bahn der Linie U6. Er stellte sich mit dem Rücken zur Stadtbahn und marschierte vor der Stadtbahn her bis zur Haltestelle Dobelstraße, sodass die Stadtbahn nur mit Schrittgeschwindigkeit hinterherfahren konnte. An der Haltestelle Dobelstraße verließ er dann Gleise und stieg in die Bahn ein, die er an der Haltestelle Olgaeck wieder verließ. Dort trafen ihn die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten an. Nach einer eindrücklichen Ermahnung wurde der 25-Jährige wieder entlassen, er muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

