Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Sicherheitsmitarbeiter bestiehlt offenbar Firma

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (13.02.2019) einen 36 Jahre alten Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, während seiner Arbeit in einem Kantinenbetrieb im Stuttgarter Süden gestohlen zu haben. Der Mitarbeiter öffnete offenbar gegen 22.00 Uhr einen Tresor in dem Betrieb und stahl daraus wohl mehrere Tausend Euro Bargeld. Da sich der 36-Jährige schon im Vorfeld mit ähnlichen Taten verdächtig gemacht hatte, dursuchten die Beamten aufgrund eines bestehenden Beschlusses die Wohnung des Tatverdächtigen. Er zeigte sich kooperativ, räumte offenbar einige Diebstahlsdelikte ein und händigte den Beamten mehrere Tausend Euro Bargeld, mehrere Handys, einen Laptop, mehrere Gutscheine, hochwertige Kleidung, Sammelfiguren und DVDs aus, die mutmaßlich aus Diebstählen in der Vergangenheit stammen. Die Klärung der Taten und die Zuordnung des mutmaßlichen Diebesguts ist unter anderem Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell