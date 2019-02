Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (12.02.2019) in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße einen mutmaßlichen Ladendieb im Alter von 21 Jahren festgenommen, der Diebesgut in Höhe von etwa 260 Euro bei sich hatte. Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 16.30 Uhr, wie der Mann mit einer Jacke eine Umkleidekabine betrat und ohne diese wieder herauskam. Der Detektiv hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest. Die Jacke hatte der 21-Jährige nach dem Entfernen der Sicherungsetikette unter seine eigene Jacke gezogen. In einem mitgeführten Sportbeutel konnten zudem noch weitere offenbar gestohlene Gegenstände aus verschiedenen Geschäften aufgefunden werden. Bei der Durchsuchung des 21-Jährigen fanden die Polizeibeamten zudem ein verbotenes Einhandmesser und einen Seitenschneider. Der georgische Tatverdächtige wird im Laufe des Mittwochs (13.02.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell