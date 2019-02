Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann in Wohnung überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Mindestens drei bislang unbekannte Täter haben am Dienstag (12.02.2019) einen 36 Jahre alten Mann in Stuttgart-Nord überfallen und ausgeraubt. Die Täter klingelten gegen 18.20 Uhr bei dem 36-Jährigen an der Wohnungstür. Sie waren offenbar vermummt, bedrohten und überwältigten den 36-Jährigen, der offenbar arglos die Tür geöffnet hatte. Die Unbekannten fesselten ihn und durchwühlten die gesamte Wohnung. Sie erbeuteten verschiedene Wertgegenstände, unter anderem Bargeld und Handy. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Der 36-Jährige, der sich kurz nach der Tat selbst befreien und die Polizei alarmieren konnte, gab folgende Beschreibung der Unbekannten ab: Einer der Täter war zirka 160 Zentimeter groß, hatte kurzgeschorenes schwarzes Haar und ein südländisches Aussehen. Er trug zur Tatzeit weiße Sportschuhe, eine blaue Jeans, eine schwarze Jacke und einen blauen Rucksack bei sich. Nähere Angaben zu den zwei bis drei anderen Tätern konnte er nicht machen. Gegenstand der Ermittlungen ist unter anderem, in wieweit eine Vorbeziehung zwischen den Tätern und dem Opfer bestand. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

