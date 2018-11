POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen/-Ost/-Nord (ots) - Unbekannte Täter sind am Mittwoch (28.11.2018) in Wohnungen in Vaihingen, Stuttgart-Nord und Stuttgart-Ost eingebrochen. Die Unbekannten drangen zwischen 07.15 Uhr und 19.15 Uhr in zwei Einfamilienhäuser in der Berghausstraße ein, durchwühlten die Räumlichkeiten und erbeuteten Uhren im Wert von mehreren Hundert Euro. An der Gröberstraße brachen unbekannte Täter zwischen 16.20 Uhr und 19.00 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in eine Wohnung ein und durchsuchten diese. Bislang steht nicht fest, ob die Täter Beute machen konnten. Darüber hinaus machten sich Unbekannte an einer Wohnung an der Robert-Mayer-Straße zu schaffen. Ihnen gelang der Einstieg über ein Balkonfenster. Auch hier steht bislang nicht fest, ob die Täter etwas gestohlen haben. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

