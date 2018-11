POL-S: Autos zerkratzt - Zeugen gesucht

Stuttgart - West (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro richtete ein Vandale zwischen Samstag (10.11.2018) und Sonntag (11.11.2018) im Stuttgarter Westen an. Mutmaßlich im Vorbeigehen beschädigte der Täter zwischen 18.00 Uhr und 14.00 Uhr mindestens neun Autos, die am Fahrbahnrand der Augustenstraße, Senefelderstraße und Hasenbergstraße geparkt waren. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell