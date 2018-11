POL-S: Durch Trickdiebstahl bestohlen -Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Innerhalb kurzer Zeit sind drei Frauen am Freitagabend (09.11.2018) Opfer von Trickdiebstählen geworden. Sie hielten sich in der Zeit zwischen 18.10 Uhr und 18.30 Uhr in verschieden Bekleidungsgeschäften auf der Königstraße auf. In allen drei Fällen wurden die Geschädigten zunächst von einer Frau in ein belangloses Gespräch verwickelt. Während dieses Gesprächs gelang es offenbar einer zweiten Täterin jeweils die Geldbörse aus den mitgeführten Handtaschen der Opfer zu entwenden. Täterbeschreibung der "Gesprächsführerin": 25-30 Jahre alt, zirka 165cm groß, blonde bis dunkelblonde Kurzhaarfrisur, blasser Teint und kräftige Statur. Die Frau führte einen Kinderwagen mit. Die zweite Täterin ist ebenfalls zirka 165cm groß. Sie hat dunkles, schulterlanges Haar. Zeugen der Diebstähle oder etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in der Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 in Verbindung zu setzen.

