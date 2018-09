POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.09.2018 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Untergruppenbach: 80-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste die 80-jährige Fahrerin einer Mercedes A-Klasse am Montagvormittag in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau fuhr kurz nach 11 Uhr auf der A81 von Weinsberg in Richtung Untergruppenbach. Offenbar übersah die Dame die Ausfahrt oder reagierte zu spät beim Ausfahren. Der Wagen kam mit der linken Bereifung ins Bankett, touchierte einen Randstein und kam auf den Anfang einer Schutzplanke. Hierdurch wurde der Pkw angehoben und drehte sich zwischen zwei Bäume hinein wo es zur Kollision mit einem Baum kam. Zur Bergung der Fahrerin und des Fahrzeugs war die Feuerwehr im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

