POL-S: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizei geben bekannt: Einbrecher festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein 38-jähriger polizeibekannter Deutscher hat sich am Freitag (09.11.2018) kurz vor der Schließung in einem Schrank eines großen Kaufhauses am Markplatz versteckt. Gegen 22.00 Uhr wurde das Kaufhaus aufgrund eines Einbruchalarmes umstellt und durchsucht. Hierbei konnte der mutmaßliche Drogenabhängige im 2. Obergeschoss mit Diebesgut in Form von Luxusartikeln im Wert von über 20.000 Euro festgenommen werden. Dieses hatte er in verschiedenen Abteilungen zusammengepackt und hierbei die Alarmanlage in den entsprechenden Bereichen mehrfach ausgelöst. Auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Mann nach der Anzeigenaufnahme wieder auf freien Fuß gesetzt.

