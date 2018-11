POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Räuber festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Am Freitag (09.11.2018) ist es gegen 22.45 Uhr in der Schillerstraße zu einem Streit zwischen einem 30-jährigen Sri Lanker und fünf Landsmännern gekommen. Im weiteren Verlauf wurde er offenbar geschlagen und seiner Armbanduhr und einer goldenen Kette beraubt. Zwei Tatverdächtige im Alter von 22 und 33 Jahren konnten von Beamten der Bundespolizei in Tatortnähe festgenommen werden. Den anderen drei Beschuldigten gelang die Flucht. Die beiden Festgenommenen werden im Laufe des Samstags (10.11.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

