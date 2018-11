POL-S: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Ein 36-jähriger Mann ist am Freitag (09.11.2018) gegen 22.30 Uhr an der Haltestelle Mineralbäder als Exhibitionist aufgetreten. Ein Zeuge beobachtete den Sittenstrolch, wie dieser zwei Frauen beobachtete und dabei sexuelle Handlungen an sich vornahm. Der Zeuge konnte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Zeugen, insbesondere die beiden Frauen, die offensichtlich in eine Stadtbahn einstiegen, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

