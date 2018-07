POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Straßenraub - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart - Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Samstagmorgen (07.07.2018) einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, der zuvor offenbar einen 40 Jahre alten Passanten beraubt hatte. Der 40-Jährige saß gegen 05:50 Uhr auf einer Treppe am Alten Postplatz, als er von dem Tatverdächtigen auf eine Zigarette angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf wurde er unter Androhung von Schlägen aufgefordert, dem 20-Jährigen zu folgen. In der Leuschnerstraße angekommen, schlug der Tatverdächtige den Geschädigten zu Boden und entwendete ihm den Geldbeutel mit 200 Euro Bargeld sowie dessen Handy. Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung festnehmen. Der Deutsch-Grieche wird im Laufe des Sonntags (08.07.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell