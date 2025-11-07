Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auf Pkw aufgefahren und geflüchtet; Einbruch in Werkstatt

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): An Ampel auf Pkw aufgefahren und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Tübingen sucht Zeugen zu einem Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag in der Schweickhardtstraße in Tübingen. Wie bislang bekannt ist, wartete gegen 16.05 Uhr aufgrund der Rotlicht zeigenden Ampelanlage ein 56-Jähriger mit seinem BMW X1 auf der Geradeausspur an der Kreuzung Schweickhardtstraße - Reutlinger Straße. Ein nachfolgender, noch unbekannter Lenker eines weißen Seat fuhr daraufhin auf das Heck des BMW auf. Nachdem der 56-Jährige ausstieg und den Seat-Fahrer angesprochen hatte, setzte dieser prompt ein Stück zurück und flüchtete von der Unfallstelle in Richtung Reutlingen. Der Schaden an dem BMW wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt. Der flüchtige Seat-Lenker wird als circa 60 Jahre alt, mit weißen Haaren, schlanker Figur und schmalem Gesicht beschrieben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Hinweise auf den Lenker des weißen Seat, an dem Waiblinger-Kennzeichen angebracht waren, geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 zu melden. (gj)

Balingen (ZAK): Einbruch in Werkstatt und Handwerksbetrieb

Ein Unbekannter ist im Laufe der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Werkstatt in der Stockenhauser Straße eingebrochen. Zwischen 21.15 Uhr und sieben Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt in die Werkstatt und anschließend durch eine weitere Tür in einen angrenzenden Handwerksbetrieb. Der Kriminelle entwendete nach derzeitigem Kenntnisstand Werkzeug und Elektrogeräte. Das Polizeirevier Balingen hat mit Unterstützung der Kriminalpolizei zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (sw)

