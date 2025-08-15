Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeuge beschädigt, Einbruch

Reutlingen (ots)

Nehren (TÜ): Mehrere abgestellte Fahrzeuge erheblich beschädigt (Zeugenaufruf)

Unbekannte haben von Donnerstag auf Freitag mehrere Pkw auf einem Firmengelände in der Schellenwiese beschädigt. Die Täter drangen dabei zwischen 21.40 Uhr und 10.30 Uhr auf das umzäunte Areal und rissen an den abgestellten, nicht verschlossenen Fahrzeugen Teile sowie Anbauten ab und stahlen diese teilweise. Zudem verwüsteten sie die Innenräume eines Wagens, indem sie diesen mit vorgefundenen Feuerlöschern besprühten. Zum angerichteten Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07072/91460-0 um Hinweise. (gj)

Dußlingen (TÜ): In Arztpraxis eingebrochen

Offenbar auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Arztpraxis in der Bahnhofstraße eingebrochen ist. Über die Eingangstüre hatte sich der Einbrecher zwischen 18 Uhr und 7.30 Uhr mit brachialer Gewalt Zutritt zum Gebäude und den Praxisräumen verschafft, in denen sämtliche Schubladen und Schränke, die er teilweise aufbrach, durchwühlte. Ersten Erkenntnisse zufolge stieß der Kriminelle dabei auf einen kleineren Bargeldbetrag, mit der er sich unerkannt aus dem Staub machte. Zur Höhe des hinterlassenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei kamen vor Ort. Ob ein Zusammenhang mit dem Einbruch in eine Arztpraxis in der Nacht zum vergangenen Dienstag besteht, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Gomaringen aufgenommen hat. (cw)

