POL-RT: Wohnanhänger gestohlen, Gestürzter Radfahrer

Pfullingen (RT): Wohnwagenanhänger gestohlen (Zeugenaufruf)

Einen Wohnwagen der Marke Bürstner Premio Live 480 TL haben zwei Unbekannte am Sonntagmittag vom Gelände einer Firma in der Marktstraße gestohlen. Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge fuhren die Kriminellen zwischen 13 Uhr und 13.20 Uhr mit einem grauen Audi Cabrio auf das Ausstellungsgelände, hängten den Wohnwagen an und fuhren in Richtung Eningen weg. Der Wohnwagen im Wert von mehr als 26.000 Euro ist weiß lackiert und mit mehreren Aufklebern versehen, die auf die Sonderausstattungslinie Active hinweisen. Er war noch nicht zugelassen und wurde vermutlich von den Tätern mit einem falschen Kennzeichen versehen. Die beiden Männer waren etwa 25 bis 35 Jahre alt und von dunklem Teint. Einer war korpulent und mit einer gelben Jacke bekleidet. Sein Komplize war schlank und trug eine schwarze Joggingjacke mit weißen Streifen auf den Ärmeln. Beide trugen Sonnenbrillen. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/9918-0 um sachdienliche Hinweise. (cw)

Neuffen (ES): Bei Sturz verletzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich ein Radfahrer bei einem Sturz am Montagnachmittag zugezogen. Der 73-Jährige war mit seinem Pedelec gegen 15.30 Uhr auf der Eichenstraße unterwegs und kam offenbar bei einem Bremsvorgang zu Fall. Vom Rettungsdienst musste der Senior im Anschluss in eine Klinik gebracht werden. (mr)

