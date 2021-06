Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugkontrollen im Bereich Münsingen, Bei Holzarbeiten schwer verletzt

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Verkehrskontrollen am Feiertag

Einsatzkräfte der Verkehrspolizei haben mit Unterstützung von Spezialkräften des "Kompetenzteams Motorrad" und Beamten des Polizeireviers Münsingen an Fronleichnam intensive Verkehrskontrollen durchgeführt. Der Schwerpunkt lag auf dem technischen Zustand von Motorrädern, aber auch Pkw. Insbesondere hatten die Beamtinnen und Beamten technische Veränderungen im Visier, die Auswirkungen auf den Lärmpegel haben.

An den im Seetal an der B 465 und in Münsingen eingerichteten Kontrollstellen wurden insgesamt 75 Fahrzeuge kontrolliert. Insgesamt 20 Fahrzeugführer - 12 Pkw-Lenker und acht Biker - werden wegen verschiedenster Verstöße bei der zuständigen Bußgeldbehörde zur Anzeige gebracht. An elf Fahrzeugen wurden Mängel oder technische Veränderungen festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. So mussten zum Beispiel an zwei Motorrädern ausgebaute DB-Eater beanstandet werden, an fünf Pkw wurden technische Manipulationen an der Schalldämpfer-Anlage festgestellt. Zwei Golf-GTI-Fahrer aus dem Landkreis Biberach durften ihre Fahrt deshalb nicht fortsetzen. Auch drei Motorradfahrer mussten ihre Weiterreise anderweitig organisieren. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (ak)

Rottenburg (TÜ): 46-Jähriger schwer verletzt in Klinik geflogen

Mit einer schweren Armverletzung ist ein 46-Jähriger am Freitagvormittag mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Gegen 11.30 Uhr spaltete der Mann in einem Waldstück zwischen der A 81 und Hailfingen mittels eines an einem Traktor angebrachten Spalters Holz. Dabei geriet er mit dem Arm in das Gerät und zog sich schwere Verletzungen zu. Neben dem Rettungshubschrauber waren auch ein Notarzt und ein Rettungswagen zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell