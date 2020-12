Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände am autonomen Zentrum in Reutlingen (Nachtrag/Zeugenaufruf); Einbruch in Esslingen; Verkehrsunfall in Filderstadt

ReutlingenReutlingen (ots)

Brände am autonomen Zentrum - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 24.12.2020 / 11.31 Uhr

Bei den Ermittlungen zu den mutmaßlich vorsätzlichen Brandlegungen an einem autonomen Zentrum in der Albstraße am Abend des 23.12.2020 bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise. Wie bereits berichtet, war dort eine im Bereich eines Schuppens angebrachte Kunststoffplane offensichtlich in Brand gesetzt worden, worauf auch gelagerte Holzlatten zu brennen begonnen hatten. Wenig später brannten zusätzlich Holzpaletten und Dämmplatten, die unter einem Lkw gelagert waren. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mehrere tausend Euro. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die noch am Tattag aufgenommen wurden und in die auch Spurensicherungsexperten eingebunden sind, dauern nach wie vor an. Zeugen, die der Polizei noch nicht bekannt sind, werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)

Esslingen (ES): Einbrecher unterwegs

Ein Wohnungseinbrecher ist am Dienstag in der Zeit von 13 Uhr bis 19.30 Uhr im Stadtteil Zollberg am Werk gewesen. Der Unbekannte kletterte zunächst auf den Balkon der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Neuffenstraße. Danach hebelte er die Balkontür auf und durchwühlte im Inneren mehrere Schränke und Kommoden. Mit Schmuck und mehreren Uhren in bislang unbekanntem Wert machte er sich im Anschluss unerkannt aus dem Staub. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Filderstadt (ES): Alkoholisiert gegen Parker geprallt

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Dienstagnachmittag in Bernhausen mit seinem Wagen gegen zwei geparkte Fahrzeuge geprallt. Gegen 17.35 Uhr war der 45-jährige Mann mit einem VW Golf in der Felsenstraße unterwegs. Dabei streifte er einen Toyota und fuhr in der Folge noch auf einen VW Golf auf. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten beim Fahrer deutliche Anzeichen eines Alkoholkonsums fest. Ein vorläufiger Test bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 45-Jährige musste daher eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Der verursachte Blechschaden dürfte sich vorläufigen Schätzungen zufolge auf etwa 15.000 Euro belaufen. (mr)

