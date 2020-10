Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Jugendtreff und Wohnhaus; Mehrere Brände; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Jungendtreff verwüstet

Äußerst brachial ist ein Einbrecher im Jugendtreff in der Benzstraße vorgegangen. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 19 Uhr, und Donnerstagvormittag, 10.30 Uhr, wuchtete er eine Nebentür auf und verwüstete im Inneren einen Teil der Einrichtung. Außerdem fiel im etwas Bargeld in die Hände, das er mitgehen ließ. Der angerichtete Sachschaden dürfte den Wert der Beute jedoch deutlich übersteigen. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. Zur Spurensicherung rückten Experten der Kriminalpolizei an. (mr)

Sonnenbühl (RT): Ölheizung in Brand geraten

Auf zirka 25.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Donnerstagnachmittag bei einem Brand im Keller eines Einfamilienhauses entstanden ist. Gegen 15.45 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in den Distelweg in Undingen aus, nachdem das Feuer gemeldet worden war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Ölheizung des Gebäudes in Brand, die Bewohner hatten das Wohnhaus schon unverletzt verlassen. Bereits nach wenigen Minuten konnte die Feuerwehr die Flammen löschen. Dennoch wurden der Heizungsraum sowie die Ölheizung erheblich in Mitleidenschaft bezogen. (mr)

Nürtingen (ES): Brand in Ladengeschäft

Auf einen technischen Defekt an einer Lampe könnte der Brand zurückzuführen sein, der am Donnerstagnachmittag in einem Nebenraum eines Ladengeschäfts in der Neckarsteige ausgebrochen ist. Die Besitzerin hatte kurz vor 17 Uhr Rauch und Flammen festgestellt und den Notruf gewählt. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr wurde der Raum erheblich beschädigt, darunter auch die Stromversorgung des Gebäudes. Daher sind die Wohnungen oberhalb des Ladengeschäfts bis auf Weiteres nicht nutzbar. Um die Unterbringung der Bewohner kümmerte sich die Gemeinde. Personen kamen nicht zu Schaden. Die notwendigen Reparaturkosten dürften sich vorläufigen Schätzungen zufolge auf mehrere zehntausend Euro belaufen. (mr)

Filderstadt (ES): Vorfahrt missachtet - zwei Verletzte

Am Donnerstagabend ist es an der Einmündung K1225 / K1223 zu einem Verkehrsunfall aufgrund einer Vorfahrtsverletzung gekommen bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 39-Jährige befuhr gegen 20 Uhr mit ihrem Renault Twingo die K1225 von Aich in Richtung Bonlanden. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines ihr entgegenkommenden 24-jährigen VW-Fahrers, welcher der abknickenden Vorfahrtstraße in Richtung Harthausen folgte. Trotz Gefahrenbremsung des 24-Jährigen konnte die Kollision nicht verhindert werden und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die 39-jährige Renault-Fahrerin und ihre 60-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.500 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (sb)

Nürtingen-Hardt (ES): Nach Einbruch geflüchtet

Vermutlich gestört wurden zwei Unbekannte, die am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus in der Straße Bruckenwiesen eingebrochen sind. Kurz nach 20 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie zwei Personen aus dem Gebäude in Richtung Hauffststraße flüchten sah. Wie sich herausstellte, hatten sich die Einbrecher über eine Balkontüre Zutritt zum Haus verschafft und nachfolgend mehrere Räume durchsucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sb)

Wernau (ES): Gartenhaus bei Brand beschädigt

Ein aus noch unbekannter Ursache ausgebrochener Brand hat am Donnerstagnachmittag an einem Gartenhaus im Gewann Sulzweinberge einen Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro verursacht. Die Rettungs- und Einsatzkräfte waren kurz vor 15.30 Uhr über Notruf informiert worden. Der Grundstücksbesitzer hatte vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits vergeblich versucht, die Flammen zu löschen. Verletzt wurde er dabei nicht. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten im Einsatz. Der Rettungsdienst hatte zwei Fahrzeuge vor Ort. (mr)

Balingen (ZAK): Waldhütte ausgebrannt

Vollständig ausgebrannt ist am Donnerstagnachmittag eine Waldhütte im Wolfentalweg. Obwohl die Feuerwehr, die genau wie Rettungsdienst und Polizei kurz nach 16 Uhr ausgerückt war, den Brand rasch löschen konnte, entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unbekannt. (mr)

