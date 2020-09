Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zwei Personen in Wohnhaus in Neuffen (Kreis Esslingen) tot aufgefunden

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Neuffen (ES):

Eine 75-jährige Frau und ihr 67-jähriger Ehemann sind am späten Montagnachmittag in ihrem Wohnhaus in Neuffen tot aufgefunden worden.

Ein Bekannter entdeckte gegen 17.30 Uhr beide in den Wohnräumen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehen die Ermittler der Kriminalpolizei davon aus, dass der Ehemann in den vergangenen Tagen zunächst seine Frau tötete und anschließend Suizid beging. Hinweise auf die Beteiligung anderer Personen liegen nicht vor. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und zur Motivlage dauern noch an. (ms)

