POL-RT: Verkehrsunfälle; Pkw-Aufbrüche; Autofahrer bedrängt (Zeugenaufruf); Einbrüche; Trickdiebstahl (Zeugenaufruf); Ehrlicher Finder; Körperverletzungen mit Zeugenaufruf; Gewahrsam

Hund bei Verkehrsunfall getötet

Ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem ein Hund getötet worden ist, hat sich am späten Mittwochnachmittag auf der L 378a ereignet. Ein 21-Jähriger war um 17.15 Uhr mit seinem VW Caddy und Anhänger auf der Landstraße von Metzingen herkommend in Richtung Reicheneck unterwegs. Zum Linksabbiegen in Richtung Reitanlage/Hundesportplatz verringerte er seine Geschwindigkeit. Ein nachfolgender, 20 Jahre alter Lenker eines VW Golf bemerkte dies zu spät und krachte gegen den Hundeanhänger an dem Caddy. Das sich in dem Anhänger befindliche Tier erlitt tödliche Verletzungen. Der 20-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Beide Pkw und der Anhänger mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 18.000 Euro geschätzt. (ms)

Reutlingen (RT): Radfahrer leicht verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag erlitten. Der 75-Jährige befuhr mit seinem Mountainbike um 12.45 Uhr die Aufschleifung von der Reutlinger Straße herkommend in Richtung Roanner Straße. An der Gabelung wollte der Mann auf dem farblich markierten Radstreifen nach links in Richtung Innenstadt weiterfahren. Eine von hinten aufschließende, 87 Jahre alte Fahrerin eines Opel Corsa war in Richtung Rommelsbach unterwegs und musste den Radstreifen kreuzen. Hierbei missachtete sie den Vorrang des Radfahrers und kollidierte mit dem Mountainbike. Der Mann stürzte zu Boden und verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Es entstand geringer Sachschaden. (ms)

Reutlingen (RT): Seitenscheibe eingeschlagen

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend die Seitenscheibe eines im Parkhaus der Pomologie geparkten Peugeot 207 eingeschlagen und danach aus dem Fahrzeuginneren eine Handtasche samt Bargeld entwendet. Der Täter machte sich zwischen 17.40 Uhr und 20.40 Uhr an dem Pkw zu schaffen und flüchtete anschließend unerkannt. Die genaue Höhe seiner Beute steht noch nicht fest, allerdings beläuft sich der von ihm angerichtete Sachschaden auf zirka 500 Euro. (mr)

Pfullingen (RT): Im Scheibengipfeltunnel bedrängt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Pfullingen sucht Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Mittwochabend im Scheibengipfeltunnel ereignet hat. Kurz vor 21 Uhr war ein 38 Jahre alter Autofahrer in Richtung Pfullingen unterwegs und wurde dabei eigenen Angaben zufolge von einem weißen, tiefergelegten VW Golf über eine längere Strecke massiv bedrängt. Letztendlich überholte der Golf auf der Abfahrt nach Eningen und scherte dabei offenbar wieder so dicht vor dem 38-Jährigen ein, dass dieser zur Verhinderung eines Zusammenstoßes eine Vollbremsung einleiten musste. Der Golf fuhr danach in Richtung Ursulabergtunnel davon. Zu einem Unfall war es nicht gekommen. Hinweise bitte unter 07121/9918-0. (mr)

Metzingen (RT): In Wasserkraftwerk eingebrochen

In das sogenannte Wasserschlössle beim Stadtteil Neuhausen ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. In der Zeit von Sonntagmorgen, 7.30 Uhr, bis Mittwochnachmittag, 15.40 Uhr, stieg ein bislang unbekannter Täter auf die an der Gebäuderückseite liegende Garage. Von dort aus warf er eine Fensterscheibe ein. Im Inneren des Wasserkraftwerks wurden mehrere Türen, darunter auch zu den Räumen einer sich im Gebäude befindlichen Mühle geöffnet. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen nach dem Täter aufgenommen. (ms)

Denkendorf/Filderstadt-Bonlanden (ES): Weitere BMW aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Nachdem in der Nacht zum Mittwoch in der Straße Im Brühl ein BMW aufgebrochen wurde (wir haben berichtet), sind am Mittwochnachmittag zwei weitere aufgebrochene BMW in Denkendorf angezeigt worden. In der Zeit zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 17.50 Uhr, hatte sich ein Unbekannter durch das Einschlagen der Dreieckscheibe Zugang zu einem in der Sudetenstraße geparkten 5er BMW verschafft. Anschließend baute er das Navigationssystem sowie den Idrive-Controller fachmännisch aus der Mittelkonsole aus. Gegen 16.30 Uhr wurde entdeckt, dass ein Unbekannter einen 4er BMW, der auf dem Parkplatz Albert-Schweitzer-Schule in der Goethestraße geparkt war, aufgebrochen hatte. Hier wurde neben dem Navigationsgerät auch das Lenkrad ausgebaut und gestohlen. Am frühen Donnerstagmorgen wurde ein weiterer aufgebrochener 5er BMW in Filderstadt-Bonlanden entdeckt. Hier war der Dieb zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstagmorgen, fünf Uhr, durch das Einschlagen einer Scheibe in den Wagen gelangt. Dort ließ er nicht nur Bargeld mitgehen, das er im Wagen gefunden hatte, sondern baute auch das Navigationssystem sowie das Lenkrad fachmännisch aus. In der Rainäckerstraße gelangte der Dieb auf die gleiche Art und Weise zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 7.15 Uhr in einen geparkten 3er BMW. Auch hier wurden das Infotainmentsystem sowie das Lenkrad ausgebaut und gestohlen. Demselben Täter dürfte ein weiterer, gegen neun Uhr angezeigter Fahrzeugaufbruch zuzurechnen sein. Hier war ein in der Ringstraße geparkter 4er BMW in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aufgebrochen worden. Auch aus diesem wurden das Infotainmentsystem sowie das Lenkrad ausgebaut und gestohlen. In allen Fällen kamen Spezialisten der Kriminalpolizei zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 0711/7091-3 um Hinweise. (cw)

Nürtingen (ES): Trickdiebstahl in Juweliergeschäft (Zeugenaufruf)

Schmuck im Wert von über 2.000 Euro hat ein Trickdieb am späten Mittwochnachmittag in einem Juweliergeschäft in der Kirchstraße erbeutet. Der Unbekannte betrat kurz nach 17.30 Uhr das Geschäft und wollte eine Goldkette für seine Frau kaufen. Nachdem ihm eine vorgelegt wurde, erklärte der Mann, dass er noch einen wertvollen Kreuzanhänger dazu möchte. Um welche zu holen, verließ die Verkäuferin den Laden und ging in die hinteren Räumlichkeiten. Unter einem Vorwand lockte der Täter kurz darauf die Frau nochmals aus dem Geschäftsraum. Als die Angestellte erneut in den hinteren Räumen war, hörte sie die Türglocke und bemerkte, dass sich der Dieb mit der Kette und mehreren Anhängern aus dem Staub gemacht hatte.

Der Trickdieb ist etwa 35 bis 45 Jahre alt, zirka 185 bis 190 cm groß, schlank und von gepflegter Erscheinung. Er hat dunkle Haare und sprach Hochdeutsch. Zur Tatzeit trug der Unbekannte eine blaue Jeans sowie eine schwarze Jacke.

Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07022/9224-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Neckartenzlingen (ES): Kind gibt Geld bei der Polizei ab

Ein Junge hat am Mittwochnachmittag einen 50-Euroschein bei der Polizei abgegeben. Der Neunjährige fand den Schein im Vorgarten seines Nachbarn. Daraufhin fragte er ihn, ob ihm das Geld gehören würde. Nachdem der Nachbar dies verneinte, marschierte das Kind zum nahegelegenen Polizeiposten und übergab kurz nach 16 Uhr einem Beamten den Schein. Der Schüler wurde für sein vorbildliches Verhalten ausdrücklich gelobt. Die Ermittlungen nach dem Besitzer des Geldscheins dauern an. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbrecher erbeutet Schmuck

Ein Einfamilienhaus in der Martin-Luther-Straße in Echterdingen ist am Mittwoch zum Ziel eines Einbrechers geworden. Der noch unbekannte Täter drang zwischen 14.45 Uhr und 19.30 Uhr über eine aufgehebelte Terrassentür in das Gebäude ein und durchsuchte anschließend mehrere Räume nach Wertgegenständen. Dabei stieß er auf mehrere Schmuckstücke und ließ diese mitgehen. Ob der Einbrecher noch weitere Beute machte, steht derzeit noch nicht fest. Auch die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Filderstadt (ES): Fahrradfahrer bei Kollision mit Hauswand schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich am Mittwochnachmittag ein 30-jähriger Fahrradfahrer zugezogen, der in der Osterstraße in Sielmingen mit einer Hauswand kollidiert ist. Der Mann befuhr mit seinem Rennrad gegen 16.40 Uhr die abschüssige Fahrbahn in Richtung Heckenrosenstraße. Wohl aufgrund eines entgegenkommenden Wohnmobils, das gerade mehrere am Straßenrand geparkte Pkw passierte, wechselte der Radfahrer auf den Gehweg. Anschließend fuhr der 30-Jährige über eine Hofeinfahrt und stieß in der Folge heftig mit einer Hauswand zusammen. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort musste der Verletzte zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger mit der Erstellung eines Gutachtes beauftragt. Den Gesamtschaden am Rennrad und der Hauswand beziffert die Polizei mir zirka 3.500 Euro. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Taxifahrer geschlagen (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Kirchheim sucht einen zirka 20 - 25 Jahre alten, schlanken Mann mit kurzem, schwarzen Haar und Vollbart, der in der Nacht zum Donnerstag am Busbahnhof einen Taxifahrer ins Gesicht geschlagen hat. Der Täter war zuvor, gegen 01.30 Uhr, mit dem 51-Jährigen wegen einer Taxifahrt in Streit geraten. Als der Taxifahrer daraufhin die Verständigung der Polizei ankündigte, schlug ihm der Unbekannte zweimal ins Gesicht. Daraufhin setzte sich der 51-Jährige in sein Fahrzeug, um einen Notruf abzusetzen. Als der Angreifer erkannte, dass der Taxifahrer noch nicht gänzlich eingestiegen war, trat er offenbar mit voller Wucht gegen die Fahrzeugtür. Diese schlug daraufhin gegen das Bein des 51-Jährigen und verletzte diesen leicht. Anschließend ergriff der Gesuchte die Flucht in unbekannte Richtung. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jeans, schwarzen Schuhen und einem grauen Pullover. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07021/501-0 entgegengenommen. (mr)

Tübingen (TÜ): Nach Randale in Gewahrsam

Zwei alkoholisierte 19-Jährige mussten in der Nacht zum Donnerstag von der Polizei zeitweise in Gewahrsam genommen werden, nachdem sie ersten Ermittlungen zufolge im Stadtgebiet randaliert und mehrere Gegenstände beschädigt hatten. In der Mühlstraße sollen die beiden gegen 2.30 Uhr grölend gegen mehrere Fahrräder getreten und Flaschen umhergeworfen haben. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Bei Eintreffen der Streifenbesatzungen verhielten sich die 19-Jährigen auch gegenüber den Beamten derart uneinsichtig und aggressiv, dass sie zur Verhinderung weiterer Ordnungsstörungen zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen werden mussten. Die Heranwachsenden stehen zudem im Verdacht, kurz nach zwei Uhr in der Hinteren Grabenstraße zwei Mülltonnen angezündet zu haben. Der Brand konnte von den alarmierten Feuerwehrleuten rasch gelöscht werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden jungen Männer entlassen. Sie erwarten nun entsprechende Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft. (mr)

Rottenburg (TÜ): Pfefferspray versprüht (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Rottenburg gegen einen 36 Jahre alten Rottenburger, der zunächst in einer Gaststätte und anschließend in der Fußgängerzone wahllos Passanten mit Pfefferspray besprüht hat. Gegen 18.15 war es in einer Gaststätte in der Stadtlanggasse aus nichtigem Anlass zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter und dem alkoholisierten 36-Jährigen gekommen. Im Verlauf dieser Streitigkeit zückte der Rottenburger ein Pfefferspray, das er nicht nur im Gastraum, sondern auch zielgerichtet gegen den Mitarbeiter versprühte. Als er daraufhin mit Nachdruck aus der Gaststätte verwiesen wurde, lief er die Fußgängerzone entlang und besprühte wahllos Passanten mit dem Reizgas. Er konnte wenig später im Rahmen einer sofort nach der Alarmierung eingeleiteten Fahndung im Bereich des Bahnhofskiosks von Beamten der Polizeihundeführerstaffel angetroffen werden. Dabei wurde er sofort verbal aggressiv und kündigte, an mit keinerlei polizeilichen Maßnahmen einverstanden zu sein. Als er allerdings daraufhin vom Diensthund Hitchcock kräftig angebellt wurde, ließ er sich doch widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen durfte er seinen Rausch in der Ausnüchterungszelle des Polizeireviers ausschlafen. Gegen ihn wird bei der Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet. Das Polizeirevier Rottenburg sucht nun nach weiteren Geschädigten, die von dem 36-Jährigen besprüht und verletzt worden sind. Polizeirevier Rottenburg, Telefon 07472/9801-230. (cw)

