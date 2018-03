POL-RT: Hochwertiger Mercedes gestohlen, Kaminbrand, Kupferkabel entwendet, mehrere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots) - Filderstadt-Bonlanden (ES): Brennender Kamin

Ein brennender Kamin hat am Mittwochabend einen größeren Einsatz der Rettungskräfte in der Osterwiesenstraße ausgelöst. Gegen 21.45 Uhr alarmierten Hausbewohner die Einsatzleitstelle, nachdem sie im Haus Brandgeruch festgestellt hatten und bei der Suche nach der Ursache Flammen aus dem Kamin schlagen sahen. Die Feuerwehr Filderstadt, die mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften zum Brandort ausrückte, ließ den Kamin kontrolliert ausbrennen. Wie sich bei den nachfolgenden Ermittlungen herausstellte, hatte sich im Schornstein, verursacht durch die Holzbefeuerung in den letzten Wochen, Glanzruß gebildet. Dieser hatte sich entzündet. Verletzt wurde niemand. Auch ein Sachschaden ist nach derzeitigen Erkenntnissen nicht entstanden. (cw)

Nürtingen (ES): Erneut hochwertigen Mercedes gestohlen

Erneut ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Nürtingen ein hochwertiger Mercedes gestohlen worden. Zwischen 21.30 Uhr und 5.30 Uhr entwendeten der oder die Unbekannten im Stadtteil Neckarhausen eine schwarze Mercedes S-Klasse AMG 63, im Wert von etwa 120.000 Euro. Wie die in den letzten Tagen gestohlenen Fahrzeuge (wie bereits berichtet) war auch dieser Wagen mit einem Keyless-Go System ausgestatten sind, die ein schlüsselloses Öffnen und Starten der Fahrzeuge ermöglichen. Ermittlungen der Kriminalpolizei deuten darauf hin, dass die Diebe so gennannte Funkwellenverlängerer benutzen, um die Fahrzeuge beschädigungsfrei öffnen und stehlen zu können. Die Polizei rät Fahrzeughaltern, deren Fahrzeuge mit dieser Ausstattung ausgerüstet sind und die sich um ihre Autos sorgen, sich mit ihren Vertragswerkstätten in Verbindung zu setzen um gegebenenfalls Abhilfe zu schaffen. Hilfreich kann sein, auf eine ausreichende Entfernung zwischen Fahrzeug und Fahrzeugschlüssel zu achten und ihn nicht ans Schlüsselbrett im Flur zu hängen. Nach Untersuchungen der Automobilclubs bieten Tricks wie den Schlüssel mit Aluminiumfolie zu umwickeln oder ihn in Blechdosen zu packen keinen zuverlässigen Schutz. Sinnvoll können spezielle Schlüsselmäppchen mit entsprechender Abschirmung sein. (cw)

Plochingen (ES): 11.000 Euro Schaden nach missglücktem Spurwechsel

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Blechschaden von rund 11.000 Euro entstand, ist es am Mittwochabend auf der sogenannten Querspange Reichenbach gekommen. Gegen 19 Uhr hatte ein 41-jähriger Mercedes-Lenker auf der Landesstraße 1201 in Richtung B 10 von der linken Fahrspur auf die rechte gewechselt. Dabei übersah er den neben sich fahrenden VW Polo eines 30-Jährigen. Verletzte waren nicht zu beklagen. (fn)

Esslingen (ES): Fußgänger schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Schwere Verletzungen hat ein Fußgänger am Mittwochnachmittag erlitten, als er von einem anfahrenden Lkw erfasst worden war. Ein 57-Jähriger befuhr mit einem Lkw-Gespann kurz vor 14 Uhr die Parkstraße. An der Einmündung mit der Hohenheimer Straße wollte er nach links in Richtung Stadtmitte abbiegen. Der Fahrer musste zunächst verkehrsbedingt warten. Beim Anfahren übersah der Lkw-Lenker einen 79 Jahre alten Fußgänger, der unmittelbar vor dem Führerhaus an dem Fahrzeug vorbeigehen wollte. Der Senior war vermutlich die Hohenheimer Straße heruntergekommen und in Richtung Brückenstraße unterwegs. Durch die Kollision stürzte er auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen. Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle wurde der Mann mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik gebracht. Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen zu dem Verkehrsunfall. (ms)

Filderstadt (ES): Auffahrunfall auf der B 27

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Donnerstagmorgen zu einem heftigen Auffahrunfall auf der B 27 geführt. Dadurch ist es im morgendlichen Berufsverkehr zu einem kilometerlangen Stau gekommen. Eine 33 Jahre alte Mercedes-Lenkerin war um acht Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Verkehrsbedingt musste sie auf Höhe von Stetten mit ihrem Wagen bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 35-jähriger Skoda-Fahrer bemerkte dies zu spät und krachte gegen das Auto der Frau. Durch den Aufprall zog sich die Fahrerin so schwere Verletzungen zu, dass sie vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beträgt rund 20.000 Euro. (ms)

Tübingen (TÜ): Kupferdiebe unterwegs (Zeugenaufruf)

Auf Kabeltrommeln hatten es vermutlich Kupferdiebe in der Nacht zum Mittwoch in der Nordstadt abgesehen. In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr, bis Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in einen Rohbau in der Straße Auf der Morgenstelle ein. Aus dem 5. Stock entwendeten die Einbrecher ein Dutzend Kabeltrommeln. Zum Abtransport der bis zu 100 kg schweren Trommeln dürften die Unbekannten einen im Freien angebrachten Lastenaufzug verwendet haben. Weiterhin benötigten sie für ihr Diebesgut einen Kleintransporter. Der Wert der Kabeltrommeln dürfte sich auf zirka 10.000 Euro belaufen. Zeugenhinweise oder Angaben über den Verbleib der Trommeln oder des Kupfers werden unter Telefon 07071/972-8660 an das Polizeirevier Tübingen erbeten. (ms)

