POL-RT: Falschgeld-Betrüger in Filderstadt festgenommen

Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Mann mit Falschgeld in Haft

Dank einer aufmerksamen Kassiererin ist am Montagabend ein Mann mit mehreren hundert Euro Falschgeld in Bernhausen festgenommen worden. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Der 45-jährige Kroate wollte gegen 20.15 Uhr in einem Einkaufscenter in der Plieninger Straße seine Getränke mit drei 20-Euro-Geldscheinen bezahlen. Die Frau bemerkte jedoch, dass es sich hierbei um Falschgeld handelte und konnte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei hinhalten.

Bei der Durchsuchung des 45-Jährigen fanden die Beamten 14 weitere, falsche 20-Euro-Geldscheine. Im Laufe der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Mann bereits am vergangenen Sonntag in einem Freizeitbad in Bonlanden mit einer gefälschten 20-Euro-Banknote bezahlen wollte. Die Ermittlungen über die Herkunft der Fälschungen dauern an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Festgenommene am Dienstag beim Amtsgericht Nürtingen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Beschuldigten in Untersuchungshaft nahm. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (ms)

Tipps zum Schutz vor Falschgeld:

Falsche Scheine sind auf den ersten Blick zwar nur schwer als solche zu erkennen. Allerdings kann man sich bei Kenntnis der Sicherheitsmerkmale echter Euro-Noten vor diesen Fälschungen schützen.

Zum Schutz vor Falschgeld und um den Tätern das Handwerk zu legen rät die Polizei daher:

-Informieren Sie sich über die Sicherheitsmerkmale der echten Euro-Banknoten

-Überprüfen Sie die Geldscheine, bevor Sie sie entgegen nehmen

-Stecken Sie verdächtige Geldscheine in einen Umschlag und übergeben sie diesen zur Spurensicherung der Polizei

-Prägen Sie sich das Aussehen von Tatverdächtigen, deren Begleitpersonen sowie benutzte Fahrzeuge genau ein

-Informieren Sie unverzüglich die Polizei und teilen Sie Ihre Beobachtungen mit

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Weitere Tipps zum Schutz vor Falschgeld und den Euro-Sicherheitsmerkmalen finden Sie auch im Internet unter

www.bundesbank.de/Navigation/DE/Aufgaben/Bargeld/Falschgeld/falschgeld.html

oder

www.polizei-beratung.de

